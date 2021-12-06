Пенсии в Украине зависят всего от трех показателей: через несколько недель правила расчета изменят

В Украине размер пенсии зависит всего от трех показателей: зарплаты личной, средней по стране и стажа. При этом с января 2022-го поменяются требования: чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет нужно будет иметь не менее 29 лет стажа (сейчас 28 лет). Постепенно такие требования вырастут до 35 лет.

Это следует из закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Отметим, размер пенсии для каждого украинца считается индивидуально.

В Украине пенсии зависят от трех показателей: средняя зарплата по стране, личная зарплата пенсионера и стаж. Есть еще один показатель, который напрямую на формулу расчета выплаты не влияет, однако в целом также играет свою роль – размер минимальной зарплаты в стране.

Видео дня

Итак, формула расчета пенсии, которая предусмотрено законом:

средняя зарплата за три прошедших года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%

Как видно из формулы, украинцы на пенсии могут претендовать за каждый отработанный год всего 1% расчетного заработка. И если официально украинец зарабатывает меньше среднего (около 14 тыс. грн), то и на пенсии может претендовать только на минимальную выплату.

Еще одно важное условие – стаж. Украинцы, которые будут выходить на заслуженный отдых после 2027-го, должны иметь как минимум 35 лет стажа, иначе им придется работать до 63 или 65 лет.

По закону украинцы, которые достигли 65-летия и выполнили требования по стажу, они имеют право на пенсии в размере не менее 40% минималки. И чем выше минимальная зарплата, тем выше пенсионные выплаты.

Кроме того, от размера минималки зависят и наполнения в Пенсионный фонд (ПФУ). Дело в том, что около 40% работающих официально оформлены на минималку, а остальное получают в конвертах. Поэтому при повышении минималки увеличивается часть "белой" зарплаты и растут поступления в ПФУ.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.