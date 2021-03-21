Пенсии в Украине повысят еще четыре раза: кто и сколько получит в 2021-м

В Украине в 2021-м проведут еще четыре этапа повышения пенсий. Выплаты пересчитают в апреле, июле, октябре и декабре.

Повышение заложено в утвержденном бюджете Пенсионного фонда на 2021 год. Повышение коснется большинства украинских пенсионеров.

Проведут перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать после выхода на заслуженный отдых (есть 24 месяца дополнительного стажа). Повышать будут размер самой выплаты и прибавку за стаж.

если выполнили требования по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) – пенсию повышают на 2% прожиточного минимума (надбавка за стаж, 35,3 грн);

сам размер "чистой" пенсии увеличивается на 2%. К примеру, если ваш расчетный размер пенсии составляет 6000 грн, то после 24 месяцев дополнительного стажа повышение составит 120 грн.

Минимальная пенсия вырастет с 1769 до 1854 грн, а максимальная – с 17 690 до 18 540 грн. Это связано с перерасчетом прожиточного минимума. Также с 17,6 до 18,5 грн увеличится прибавка за "сверхстаж" (от 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Пенсионерам в возрасте от 75 лет выплаты увеличат на 400 грн. Это будет ежемесячная прибавка. Сейчас доплату получают те украинцы, которым исполнилось 80 лет еще в прошлом году или раньше. Они могут рассчитывать на помощь в размере около 500 грн. В Кабинете министров анонсировали постепенное расширение количества украинцев, которые могут претендовать на такую доплату. В 2021-м – для 75+.

Произойдет очередное повышение: до 1934 и 19 340 грн соответственно. Также с 18,5 до 19,3 грн увеличится прибавка за "сверхстаж" (от 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.

Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.