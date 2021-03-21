Пенсії в Україні підвищать ще чотири рази: хто і скільки отримає в 2021-му

В Україні в 2021-му проведуть ще чотири етапи підвищення пенсій. Виплати перерахують в квітні, липні, жовтні та грудні.

Підвищення закладено в затвердженому бюджеті Пенсійного фонду на 2021 рік. Підвищення зачеплять більшість українських пенсіонерів.

Проведуть перерахунок пенсій для тих, хто продовжив працювати після виходу на заслужений відпочинок (є 24 місяці додаткового стажу). Підвищувати будуть розмір самої виплати і прибавку за стаж.

якщо виконали вимоги щодо стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) – пенсію підвищують на 2% прожиткового мінімуму (надбавка за стаж, 35,3 грн);

сам розмір "чистої" пенсії збільшується на 2%. Наприклад, якщо ваш розрахунковий розмір пенсії становить 6000 грн, то після 24 місяців додаткового стажу підвищення складе 120 грн.

Мінімальна пенсія зросте з 1769 до 1854 грн, а максимальна – з 17 690 до 18 540 грн. Це пов'язано з перерахунком прожиткового мінімуму. Також з 17,6 до 18,5 грн збільшиться надбавка за "сверхстаж" (від 30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

Пенсіонерам у віці від 75 років виплати збільшать на 400 грн. Це буде щомісячна надбавка. Зараз доплату отримують ті українці, яким виповнилося 80 років ще в минулому році або раніше. Вони можуть розраховувати на допомогу в розмірі близько 500 грн. У Кабінеті міністрів анонсували поступове розширення кількості українців, які можуть претендувати на таку доплату. В 2021-му – для 75+.

Відбудеться чергове підвищення: до 1934 і 19 340 грн відповідно. Також з 18,5 до 19,3 грн збільшиться надбавка за "сверхстаж" (від 30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Україні пенсії з 2021 року щороку індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.

Так, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.