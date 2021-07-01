В Украине повысили пенсии: кому и на сколько

В Украине с 1 июля выросли пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума. В частности, размер минимальной пенсии увеличился с 1769 до 1854 гривен.

В связи с этим также выросли надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, ежемесячная государственная адресная помощь участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики на Facebook.

Также с 1 июля установлено повышение в размере 100 гривен к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 года не пересчитывалась.

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Повышение выплат с 1 июля коснется более 5 млн пенсионеров.

С 1 октября, согласно постановлению правительства, будет установлена ежемесячная доплата к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

При этом минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2500 гривен при наличии страхового стажа 20-25 лет и более.

Повышение выплат с 1 октября будет касаться почти 1 млн пенсионеров.

С 1 декабря в связи с ростом минимальной заработной платы повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров от 65 лет при наличии у них страхового стажа 30-35 лет с 2400 до 2600 гривен.

Напомним, в Украине начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. В этом году размер прибавки составит до 11%. Часть пенсионеров не получит ничего, другие же могут рассчитывать на прибавку в размере более 1 тыс. грн.

Также Кабинет министров планирует погасить 11 млрд гривен долга по пенсиям переселенцам с Донбасса. Соответствующий проект постановления правительства о порядке выплаты подготовил Пенсионный фонд Украины.

Документ касается лиц, которые отказались от справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.