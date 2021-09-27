Пенсии в Украине пересчитают через несколько месяцев: кому прибавят 930 грн

В Украине минимальную пенсию с 1 декабря повысят с 1934 до 2027 грн. Вместе с тем максимальная пенсия увеличится на 930 грн.

Об этом говорится в бюджете Пенсионного фонда Украины на 2021 год. Так, перерасчет связан с повышением прожиточного минимума. Меньше всего получат те, кто сейчас живет на минимальную выплату. Вместе с тем по закону максимальная пенсия ограничена 10 минимальными. С 1 декабря она поднимется с 19 340 до 20 270 грн.

На такую выплату могут рассчитывать те украинцы, которые имели зарплату значительно выше средней, а также имеют 35 лет стажа. Стоит отметить, что лишь небольшой процент украинцев получают такую пенсию. В среднем же выплата составляет около 3000 грн.

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Размер пенсии считается: средняя зарплата по стране за три года умножить на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%.

В результате украинец в лучшем случае получает 29% от своего привычного заработка на пенсии. А вот судья, заработок которого в разы выше среднего, может претендовать на все 90%.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.