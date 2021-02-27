Пенсии в Украине пересчитают через несколько дней: кому прибавят 700 грн

В Украине с 1 марта 2021-го проведут масштабную индексацию пенсий. Выплаты повысят на 700 грн для тех, кто сейчас получает расчетный размер пенсии в размере 6,3 тыс. грн.

Это следует из закона об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании". Всего повышение коснется 8 млн человек, в среднем прибавка составит 308 грн, а минимальный размер – около 100 грн. Повышать будут тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. Без возможных прибавок, например, за стаж или надбавки для отдельных категорий.

Чтобы оценить, на какую прибавку вы можете рассчитывать, нужно "чистую" пенсию умножить на 1,11. "Чистый" размер считается без надбавок за стаж, увеличения выплаты до уровня прожиточного минимума (если она меньше), добавок в 500 грн для пенсионеров, старше 80 лет и повышений выплаты до 2400 грн для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу.

Напомним, что украинские пенсионеры, которые сейчас получают не меньше 9090 грн, после 1 марта могут претендовать на прибавку в размере около 1000 грн. Всего перерасчет коснется 8 млн украинцев (из 11,4 млн пенсионеров), а средний размер прибавки составит 308 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.