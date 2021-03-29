Пенсии в Украине пересчитают через несколько дней, а потом еще трижды: кому прибавят больше 1000 грн

В Украине с 1 апреля пересчитают часть пенсий для тех украинцев, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. При этом до конца года ожидается еще три перерасчета выплат, в результате которой часть украинцев получит прибавки больше 1000 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Те украинцы, которые дополнительно заработали меньше 24 месяцев стажа, прибавку не получат.

Кому пересчитают пенсии:

работающие пенсионеры, которые к 1 марта получили не меньше 24 месяцев дополнительного стажа. Для этого нужно после назначения пенсии работать не меньше двух лет;

примерный размер прибавки может составить около 2% от расчетного размера пенсии. К примеру, при 6000 это 120 грн;

если зарплата работающих на пенсии стала меньше, они имеют право учитывать средний заработок за предыдущий период;

повышенные пенсии будут выплачивать с 1 апреля;

обращаться для перерасчета не нужно, он происходит автоматически.

"Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета на наиболее выгодных условиях. Порядок такого перерасчета пенсии устанавливается правлением Пенсионного фонда по согласованию с центральным органом исполнительной власти", – говорится в законе.

До 1 июля украинцы получают пенсии, размер которых не может быть меньше 1769 грн. А уже с 1 июля минимальную пенсию поднимут до 1854 грн. При этом максимальная пенсия увеличится сразу на 850 грн – до 18 540 грн.

Соответствующий перерасчет утвержден в бюджете Пенсионного фонда. Как уже писал OBOZREVATEL, всего перерасчет произойдет в пять этапов. В июле он будет связан с повышением прожиточного минимума. Вместе с тем увеличатся и надбавки за сверхнормативный стаж (они составляют 1% от минимальной пенсии за каждый год).

Согласно закону, украинские пенсионеры должны получать выплату, размер которой не меньше прожиточного минимума. Вместе с ростом последнего показателя пересчитают и выплаты. Также стоит отметить, что реальный прожиточный минимум в Украине значительно выше.

Украинские пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет потеряют по 1200 грн из-за того, что Кабмин решил перенести повышение их выплат на три месяца. Это следует из решения правительства, согласно которому прибавку перенесли с июля на октябрь. Главная причина – сэкономить на пенсионном обеспечении части украинцев. Стоит отметить, что размер прибавки составит около 400 грн.

Сейчас доплату получают те украинцы, которым исполнилось 80 лет еще в прошлом году или раньше. Они могут рассчитывать на помощь в размере около 500 грн. В Кабинете министров анонсировали постепенное расширение круга лиц, которые могут претендовать на такую доплату. В 2021-м – для 75+.

Еще раз минимальную пенсию повысят 1 декабря. Вместо 1854 грн будут платить 1934 грн. При этом максимальная пенсия увеличится с 18 540 до 19 340 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL: