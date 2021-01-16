Пенсии в Украине пересчитали для миллионов: кто и сколько будет получать с января

В Украине с 1 января повысили в среднем на 295 грн пенсии для 2,3 млн человек.

Об этом на официальной странице Facebook сообщает Министерство социальной политики. "Увеличение минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн обусловило повышение размера минимальной пенсии по возрасту для пенсионеров старше 65 лет, у которых имеется страховой стаж, а именно: у мужчин 35 лет, у женщин 30 лет (40% от минимальной заработной платы 6000 грн)", – говорится в сообщении.

В результате минимальный размер пенсии для таких пенсионеров составляет 2400 грн, средняя сумма роста – 295 грн.

Кроме того, продолжат дополнительно платить по 500 грн пенсионерам, которым уже исполнилось 80 лет. Для них есть отдельная норма: если есть 20 лет стажа у женщин и 25 лет стажа у мужчин, они должны получать как минимум 2,6 тыс. грн.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.