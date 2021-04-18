Пенсии в Украине доставлять перестанут: как будут работать новые правила

В Украине с 1 сентября 2021-го перестанут доставлять пенсии всем, кроме маломобильных. Остальным нужно обратиться в банк, открыть счет. После финансовое учреждение передаст данные в Пенсионный фонд и начнет начислять выплаты на карту.

Доставка пенсий на дом будет осуществляться только для маломобильных категорий, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет и тем, кто по заключению ВКК (врачебно-консультативной комиссии) нуждается в постороннем уходе, передает "Главком".

"У нас существует процедура проведения этого мероприятия в одно касание. Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация о счете поступает из банка самостоятельно в орган, который обеспечивает выплату. Человеку повторно никуда ходить не надо", – сообщил заместитель министра экономического развития Виталий Музыченко.

Заместитель министра отметил, что до 1 сентября пенсионер может самостоятельно выбрать один из 40 банков, который для него будет удобным, отвечать его требованиям.

"Сегодня уже почти 70% лиц, получающих выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно", – сказал он.

Музыченко добавил, что если граждане до сентября не выберут банк, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета и проинформирует об этом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с сентября 2021-го пенсии будут выплачивать по-новому. Все, кроме украинцев старше 80 лет и малоподвижных, должны открыть счета в банке и получать выплаты на карту. Это сделали для того, чтобы сэкономить деньги на доставке выплат с помощью почтальонов.