Пенсии украинцам пересчитали по новым правилам: что изменилось

В Украине с 1 апреля провели автоматический перерасчет пенсий тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Однако из-за нового учета данных, данные о размере прибавки будут позже.

Об этом говорится в разъяснении газеты "Пенсионный курьер", которое опубликовано на официальной странице издания в Facebook. "Итак, на 1 апреля 2021 данных о страховом стаже и заработной плате за январь и февраль 2021 в Реестре не будет. Автоматический перерасчет работающим пенсионерам будет проведено после поступления сведений об уплате единого взноса за этот период", – говорится в публикации.

Сам перерасчет провели не 1 апреля, но повышение будет спустя несколько недель. С 1 января 2021-го вступили в силу изменения в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и Налогового кодекса Украины, которыми предусмотрено представление единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц ежеквартально (вместо ежемесячно). Сроки подачи такой отчетности (налогового расчета) установлено Налоговым кодексом Украины – в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​отчетного квартала.

То есть данные будут только в середине апреля. "Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам остается неизменной! Как предусмотрено законом, это – 1 апреля 2021-го", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.