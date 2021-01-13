Пенсии украинцам пересчитали: кому и сколько добавили в январе

В Украине минимальную пенсию для некоторых категорий населения с 1 января повысили на 300 грн – до 2400 грн. Это связано с перерасчетом минимальной зарплаты.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", гарантированный размер выплаты для части украинцев должен составлять не мене 40% минимальной зарплаты. С 1 января она увеличилась с 5 до 6 тыс. грн, соответственно, гарантированный размер пенсии вырос до 2400 грн. С учетом, что еще в прошлом году пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу, должна была составлять не менее 2100 грн, повышение составило 300 грн.

В январе его получат, те, кто выполнит следующие требования:

пенсионеры возрастом от 65 лет;

женщины имеют 30 лет стажа, а мужчины 35 лет;

размер пенсии до повышения меньше 2400 грн.

Это не последнее повышение в 2021-м. Также в марте должны провести традиционное осовременивание, в апреле пересчитать пенсии работающим, дважды увеличить минимальные выплаты.

Отметим, со средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию около 3500 грн. Важно при этом отметить, что миллионы украинцев, в том числе и физических лиц-предпринимателей, официально платят налоги с минимальной зарплаты. В таком случае коэффициент заработка в формуле будет значительно меньше единицы, а претендовать можно будет только на минимальную пенсию.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.