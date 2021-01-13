Пенсії українцям перерахували: кому і скільки додали в січні

В Україні мінімальну пенсію для деяких категорій населення з 1 січня підвищили на 300 грн – до 2400 грн. Це пов'язано з перерахунком мінімальної зарплати.

Як ідется в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", гарантований розмір виплати для частини українців має становити не менше ніж 40% від мінімальної зарплати. З 1 січня вона збільшилася з 5 до 6 тис. грн, відповідно, гарантований розмір пенсії зріс до 2400 грн. З урахуванням, що ще минулого року пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, мала становити не менше ніж 2100 грн, підвищення сягнуло 300 грн.

У січні його отримають, ті, хто виконає такі вимоги:

пенсіонери віком від 65 років;

жінки мають 30 років стажу, а чоловіки 35 років;

розмір пенсії до підвищення менше ніж 2400 грн.

Це не останнє підвищення у 2021-му. Також у березні мають провести традиційне осучаснення, у квітні перерахувати пенсії тим, хто працює, двічі збільшити мінімальні виплати.

Із середньою зарплатою можна розраховувати на пенсію орієнтовно 3500 грн. Важливо водночас зазначити, що мільйони українців, зокрема й фізичних осіб-підприємців, офіційно платять податки з мінімальної зарплати. У такому разі коефіцієнт заробітку у формулі буде значно меншим за одиницю, а претендувати можна буде тільки на мінімальну пенсію. Зараз це 1712 грн (якщо є повний стаж, можна отримувати більше).

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні має становити приблизно 11%. Наприклад, за пенсії 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.