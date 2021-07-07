Пенсии судьям подняли на 9,4 тыс., а военным всего на 977 грн: как выросли выплаты в 2021-м

В Украине средняя пенсия судьи в апреле 2021-го составила 77 387 грн. С начала года она увеличилась более чем на 9,4 тыс. При этом военные в среднем получают 6 560 грн (выплата с начала года выросла на 977 грн).

Это следует из опубликованных данных Пенсионного фонда Украины. Так, средняя пенсия при этом составила 3 724 грн и с начала года увеличилась всего на 217 грн.

Как изменили выплаты:

судьям повысили с 67 961 до 77 387 грн;

военным с 5 583 до 6 560 грн;

средняя пенсия 3 507 до 3 724 грн.

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Отметим, что в Украине максимальный размер пенсий ограничен размером десяти минимальных. Это правило действует для всех, кроме судей. Кроме того, и сами выплаты им считают по другой формуле (они могут претендовать примерно на 80% своей зарплаты). Обычные же украинцы даже с 35 годами стажа в лучшем случае получат 35% от расчетного заработка, размер которого ниже зарплаты.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Украине пересчитают пенсии в 2021 году. Некоторые могут рассчитывать на прибавку в размере около 800 грн.