Пенсии судей повысили до 77,3 тыс., а военным прибавили всего 67 грн: в ПФУ объяснили ситуацию

В Украине с 1 января 2021-го пенсии судей увеличили на 9,4 тыс. грн, в среднем они получают 77,3 тыс. При этом военным выплаты за этот же период повысили всего на 67 грн, до 5,65 тыс.

Об этом говорится в опубликованных данных ПФУ. Как уточнили в Пенсионном фонде, перерасчет пожизненного содержания судей производится независимо от перерасчета других пенсий.

"Судья получает пожизненное денежное содержание в размере 50% вознаграждения судьи, работающего на соответствующей должности. В случае изменения размера вознаграждения действующего судьи осуществляется перерасчет ранее назначенного пожизненного содержания. Оно выплачивается Пенсфондом за счет дотаций госбюджета", – цитирует ПФУ издание "Сегодня".

Самую большую добавку к выплатам получила самая немногочисленная категория пенсионеров – это бывшие судьи. Их в Украине, по данным ПФУ, 3556 человек, или 0,03% от общего числа пенсионеров. С юридической точки зрения служители Фемиды получают не пенсии, а "пожизненное содержание", поэтому на них не распространяется ограничение максимальной пенсии – не более 10 минимальных пенсий или на сегодня 17 690 грн. В результате пересчета средний судья в отставке стал получать на 9432 грн больше или 77 387 грн в месяц. Всего на содержание экс-судей Пенсфонд тратит 275 млн грн в месяц или 0,7% выплат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже 15 лет существуют механизмы, которые помогут обеспечить гражданам безбедную старость и даже выйти на пенсию миллионерами. Однако очень незначительный процент украинцев пользуются такими механизмами.

После пересчета пенсий в марте этого года средний украинский пенсионер стал богаче на 185 гривен, таковы последние данные Пенсионного фонда (на 1 апреля). Средняя пенсия теперь равна 3724 гривни 65 копеек.