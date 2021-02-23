Пенсии пересчитают с 1 марта по решению Кабмина: кому добавят 1000 грн

Украинские пенсионеры, которые сейчас получают не меньше 9090 грн, после 1 марта могут претендовать на прибавку в размере около 1000 грн.

Это следует из решения Кабмина министров с 1 марта на 11% повысить расчетный размер выплат. Всего перерасчет коснется 8 млн украинцев (из 11,4 млн пенсионеров), а средний размер прибавки составит 308 грн.

Это выплата, посчитанная строго по формуле: средний размер зарплаты за три года умножить на соотношение собственной зарплаты к средней, на 1% и на стаж в годах. То есть без учета всех возможных надбавок. Реальная пенсия может быть выше. Например, если есть надбавка за возраст (сейчас ее получают украинцы старше 80 лет), или же выплату повысили до 40% минимальной зарплаты (для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу).

Ее размер составит 100 грн. Дело в том, что если расчетный размер пенсии ниже прожиточного минимума (ПМ), то из государственного бюджета покрывают разницу и платят ПМ. Те, у кого разница между расчетной пенсией и фактический меньше 11%, повышение на себе не почувствуют. Если же прибавка по формуле составляет меньше 100 грн, ее округлят до указанной суммы.

Согласно закону, размер индексации считается как сумма половины прошлогодней инфляции и половины от динамики роста зарплат за последние три года. Уровень инфляции был в пределах 5%, а зарплаты росли на 17% (в сумме получается 22%, а половина – 11%).

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