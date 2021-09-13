Отдать ребенка в детсад под Киевом в разы дороже, чем в лучший вуз: цены

В Ирпене (населенный пункт вблизи Киева) обучение ребенка в частном детском саду может обойтись в 150 тыс. грн. При этом студенты, которые обучаются международным отношениям в одном из лучших вузах Украины КНУ им. Т.Г. Шевченко, заплатят за год всего около 60 тыс. грн.

Такой разбег в ценах отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Отметим, согласно данным профильного портала, по состоянию на май 2021 года стоимость сада Cambridge Family в Ирпене с питанием составляет 11 тыс. грн в месяц (или 132 тыс. грн в год). За частный сад "Любимки" придется отдать 84 тыс. грн в год без питания.

Образование в КНУ им. Шевченко в области естественных и гуманитарных наук, электроники и коммуникаций, математики и статистики – от 31 тыс. грн, международные отношения – 57,4 тыс. Стоит отметить, что такие высокие цены на детские сады в первую очередь связаны с тем, что недалеко от столицы стремительно растет число новых ЖК, при этом школы и детские сады там не строят.

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Как результат, к примеру, в селе Крюковщина недалеко от столицы в местной школе открыли сразу восемь первых классов. При этом 1 сентября, как пишут СМИ, пришлось провести сразу несколько линеек (все дети просто не поместились во дворе), а занятия частично проходят в вестибюлях.

Как ранее писал OBOZREVATEL, количество украинцев, которые учатся в Польше, растет с каждым годом. По оценкам экспертов, только в этом году их стало больше на 10%. С одной стороны, в соседнее государство мигрируют уже готовые специалисты, а с другой – украинским абитуриентам создали условия переезда для обучение.