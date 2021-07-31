Экзамены не нужны, а цены почти не отличаются: почему украинцы массово уезжают на учебу в Польшу

Количество украинцев, которые учатся в Польше, растет с каждым годом. По оценкам экспертов, только в этом году их стало больше на 10%. С одной стороны, в соседнее государство мигрируют уже готовые специалисты, а с другой – украинским абитуриентам создали условия переезда для обучение.

О том, с какими сложностями сталкиваются студенты, сколько стоит обучение и кого готовы принимать в вузы Польши, читайте в материале OBOZREVATEL.

В университетах Польше учатся 35 тысяч украинских студентов и с каждым годом эта цифра растет. Уже сейчас, как рассказывает представитель компании "ОсвитаПоль" Руслан Сорока, количество абитуриентов превысило "доковидный" уровень.

Причин для этого несколько: для поступления не нужно сдавать экзамены, проходить тестирование или иметь сертификат ВНО. Подойдет обычный школьный аттестат (не важно, с какими оценками). Единственное условие – знание польского на уровне В1.

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Сорока с 2003-го помогает украинцам поступить в польские вузы. За все время, и то еще до 2009 года, было всего несколько случаев, когда нужно было сдавать экзамены. Вместо этого приемная комиссия проводит собеседование, которое занимает до 15 минут.

"Редко спрашивают по профилю образования. Чаще всего вопросы общего характера. Цель – проверить уровень владения языком и убедиться, что абитуриент действительно имеет желание учиться", – рассказывает эксперт.

Что еще важно знать об учебе в Польше:

чтобы поступить в 2022-м, готовиться нужно начать не позже декабря 2021-го: записаться на курсы польского (обучение может занять четыре месяца);

в приемную комиссию нужно подать медсправку, аттестат, сертификат о знании польского на уровне не ниже В1, копию загранпаспорта и разрешение от родителей;

на медиков и юристов лучше учиться в государственных вузах;

в среднем обучение стоит 1500 евро в год, но платить можно помесячно.

государственные вузы возьмут минимум 800 евро в год за обучение (25,3 тыс. грн), а частные – от 1000 евро (31,7 тыс. грн).

Для сравнения, в Днепропетровском национальном университете год обучения на социолога обойдется в 32,9 тыс. грн. Цены в частных вузах Украины и Польши примерно сопоставимы. Правда, помимо образования еще около 250 евро будет уходить на проживание и питание (около 8 тыс. грн).

В целом, если выбирать бюджетные варианты, в месяц на студента родителям придется тратить около 11,4 тыс. грн. Правда, тип визы для обучения (09) позволяет студентам легально работать в Польше.

Есть также возможность получить стипендию. Они бывают трех видов: для малообеспеченных, за спортивные и научные достижения. Первый тип (самый распространенный) выдается только гражданам или украинцам с картой поляка (ее выдают тем, кто подтвердил наличие польских корней).

Среди поляков есть достаточное количество людей с националистическими взглядами, и чаще всего они относятся к украинцам без особой симпатии, рассказывает киевлянин Евгений, который пять лет проучился в одном из варшавских вузов.

"Я быстро выучил польский язык и, кажется, за три года уже практически без акцента говорил. Меня это в меньшей мере касалось", – рассказывает молодой человек.

"Украинцев много везде. Есть заробитчане, которые приезжают и уезжают. И не все из них хорошо себя ведут, так к украинцам и относятся... А те, кто живет постоянно, сталкивается с разным отношением к себе", – рассказывает парень.

Евгений изучал в Польше компьютерную графику в одном из частных вузов. После обучения устроился на работу в компанию, которая разрабатывает приложения с играми на смартфоны. И диплом при оформлении, говорит молодой человек, у него никто не спрашивал.

"Это представление, что ты вот получишь диплом европейского образца и все дороги будут открыты, оно очень странное. Чаще всего создатели корпораций, таких как Microsoft, где все мечтают работать, и диплома не имели. Если у тебя получается и ты умеешь это делать, то не имеет значения, где ты учился. Ну разве что ты хочешь быть медиком или юристом – там уже диплом нужен только чтобы к практике допустили", – говорит парень, который сейчас живет в Киеве, уже здесь ему удалось устроиться на работу.

Ярослав Грубич после шести лет в Польше также вернулся в Украину. В соседней стране он изучал телевидение и кино. И найти с такой узкой специализацией работу, добавляет украинец, нелегко. Нужна практика.

"Проблем с обучением у меня не было. Я учился в частном вузе – Краковской академии Моджевского. Если ты платишь, то проблем не будет. Даже если не сдаешь экзамен, то можно заплатить за пересдачу и снова попробовать. В государственных вузах сложнее, там не больше двух попыток может быть", – рассказывает Ярослав.

Он также отмечает: далеко не все поляки хорошо относятся к украинцам. Мол, бывают случаи, когда преподаватели к студентам из соседней страны более требовательны. В академии Моджевского такой ситуации не было: на некоторых факультетах почти половина студентов – украинцы, отмечает Грубич.

В целом же Ярослав уверен: образование в стране ЕС – отличная возможность повзрослеть, познакомиться с новой культурой, научиться адаптироваться в незнакомой среде. Кроме того, такой диплом не придется подтверждать в странах Европейского Союза.

В то время как сами поляки мигрируют в более развитые страны ЕС, украинцы компенсируют демографический кризис в соседней стране. А собственный дефицит на рынке труда обостряется с каждым годом.