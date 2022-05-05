"Российские оккупанты второй раз взяли нас в заложники": что происходит в захваченном Херсоне

Жители Херсона не могут выехать на подконтрольную Украине территорию. Очередная попытка не удалась: на выезде из города людей развернули на российском блокпосту. Украинцы, с трудом вырвавшиеся в 2014 году с временно оккупированной части Донбасса, снова оказались заложниками.

OBOZREVATEL удалось поговорить с двумя семьями, для которых Херсон стал вторым домом, теперь же – превратился в чужой. Подробнее о том, что происходит и как выживают местные жители, читайте в нашем материале.

Полномасштабное вторжение российской армии в Украину в 2022 году стало для Елены и Евгения шоком. Они уже пережили страшные события 2014 года в оккупированной Горловке (Донецкая область).

"Тогда мы увидели такие зверства, которые невозможно забыть! Хорошо, хоть дети были совсем маленькими (они у нас погодки) и ничего не понимали. Решение уезжать было трудно принять, но жизнь дочки и сына важнее всего и мы вырвались. Когда я увидела украинский флаг на блокпосту – разрыдалась, меня долго успокаивали наши военные", – рассказала молодая женщина.

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Семья выехала в Херсон – к родственникам. Спустя время удалось продать однокомнатную квартиру на подконтрольной Украине территории – она досталась мужу в наследство. "Выгребли все свои сбережения, добавили к вырученным за однушку деньгам и купили двухкомнатную квартиру в Херсоне.

Мы полюбили город: он спокойный, тут приветливые люди, хороший климат и море совсем рядом. Для дочки-аллергика это оказалось просто спасением", – поделилась Елена.

Тарас обеспечивал семью, его жена всю себя посвятила детям. "Только собиралась выйти на работу, как грянула страшная новость о полномасштабном вторжении.

Херсон сначала оказался в окружении российской армии, а потом в городе появились и оккупанты. Есть поговорка, что снаряд дважды в одно место не попадает, но мы снова оказались в жуткой ситуации. Российские оккупанты второй раз взяли нас в заложники", – плачет женщина.

С каждым днем ситуация становилась напряженнее, но выехать из оккупированного города у семьи уже не получилось. В первую волну, в конце февраля, Тарас и Елена не успели, потом стало совсем опасно: "Под обстрелами вывозить детей очень страшно. Плюс ко всему российские военные расстреливали гражданские автомобили".

Не может сейчас вырваться из Херсона и семья Ольги и Сергея – ранее также потерявших свой дом в оккупированном Донецке.

Ольга говорит, что "освободители" просто издеваются над мирными жителями: "Они могут вроде и пропустить, а потом на пятом блокпосту – раз, и развернуть. Говорят: "Звиздуйте обратно или стойте в поле". А что значит стоять в поле – вы понимаете".

Семья с детьми, младшему из которых всего два года, предприняла очередную попытку, однако в этот раз "освободители" их предупредили, чтобы еще минимум неделю даже не пытались – только после 11 мая.

С чем это связано, Ольга не знает, но боится за детей. "Младший сынишка во время обстрелов прячется под одело, под меня – съеживается. Сегодня ночью было очень громко", – рассказывает она.

Ольга поделилась, что как-то они спустились в подвал многоэтажки: "Но у нас уже есть опыт – поняли, что в случае обстрела это будет братская могила, а настоящее убежище только под одним админзданием, но туда не успеешь добежать. Потому мы стали прятаться просто за двумя стенами".

По ее словам, то, что происходит сейчас в Херсоне, жестче, чем было в Донецке.

Ольга поделилась, что лично ей было очень страшно оказаться в вакууме.

"Представьте, ни телевизора, ни интернета, ни мобильной связи. Их отключили вечером в субботу, 30 апреля, а включили только во вторник ночью. Заработало, но очень нестабильно, связь по городу прыгает. Можешь разговаривать, потом хлоп – и все. Украинское телевидение исчезло полностью, сейчас доступны только российские каналы. Банковская система не работает – люди в полном шоке", – поделилась женщина.

Продукты в городе есть, но цены на них космические. Куриные окорочка стоят 150 гривен. В ходу только гривни, даже российские военные ими расплачиваются. Вот только вопрос – где их берут.

"Купить продукты и все, что нужно – настоящий квест. Основное место "добычи" – не магазины, а рынок. Появилось много российских товаров, которые позавозили из Крыма, причем они дешевле", – говорит Ольга.

Гуманитарные коридоры не работают. Несмотря на вроде бы достигнутые договоренности, оккупанты их цинично нарушают: "Наши колонны подошли, но оккупанты не пропустили. После этого загнали свою гуманитарку и стали раздавать. Безработные, мамы с детьми берут – а что им делать? Надо выжить".

По словам молодой матери, в Херсоне исчезли подгузники и детские смеси. Очень тяжело и с лекарствами. "Я зашла в аптеку за перекисью водорода – так даже ее не было, но удалось найти на рынке. Там торгуют с машин чем угодно – были бы деньги", – поделилась она.

А с финансами у жителей Херсона, оказавшихся в оккупации, плохо. Очень многие остались без работы и средств к существованию. Но даже если есть деньги на банковской карточке, то расплатиться ею нигде нельзя. Правда, появились менялы, которые обналичат за 10%. Деваться некуда, люди на это идут. И для тех, у кого нет никаких сбережений, единственный вариант выжить – помощь родственников или друзей, перевод на карточку.

Рядом с железнодорожным вокзалом до вчерашнего дня еще был поднят украинский флаг, но оккупанты уже и его сняли. Ольга говорит, что когда увидела это – очень расстроилась.

"По городу полно российской техники, полно военных. Атмосфера очень гнетущая. Мы стараемся держаться, пережить это как-то. Надеемся, конечно, выехать, но по полям, по минам – не вариант", – рассказала Ольга.

По ее словам, несмотря на то, что дорога от Херсона до Одессы примерно 220 километров, прямого пути нет. "Люди едут до Кривого Рога 240 км, а потом уже в Одессу. Вот такой крюк. Пути ни в Николаев, ни в Одессу нет – все заминировано, закрыто и зарыто. На Кривой Рог ужасная дорога, но хоть так. Главное – выехать".

В оккупированном городе постоянно "отлавливают" мужчин. Опасность грозит не только журналистам, активистам, воевавшим ранее в АТО – всем. "Бросают "на подвал" по любому поводу. Знакомая женщина по всем блокпостам искала мужа, его две недели продержали за решеткой просто так", – объяснила Ольга.

По ее словам, своей собственной машиной их семья в Херсоне сейчас не пользуется, спрятали в укромном месте: "Потому что по городу ездит много отжатых Toyota Land Cruiser Prado, "кубиков" (Mercedes-Benz G-класс. – Ред.) и других авто, разрисованных буквой "Z". Передвигаемся только на маршрутке. Но и их постоянно останавливают – проверяют документы у всех подряд: и у бабушек, и у дедушек".

Несмотря на происходящее, люди не отчаиваются, верят, что украинская армия освободит Херсон от российских оккупантов. Вопрос – когда. И какой ценой.

О том, как живет сейчас несломленный Харьков, можно прочитать тут.