Подоляк заявил, что Херсонская область будет освобождена полностью и максимально жестко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил украинцев в том, что Херсонщина будет освобождена от российских оккупационных войск, даже если это потребует больших жертв среди военных РФ. Он убежден в том, что так называемой "ХНР" в регионе не будет.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ. Подоляк также добавил, что политические деятели России сейчас активно обсуждают создание очередной незаконной народной республики только в пропагандистских целях. Это создает иллюзию определенных побед Кремля и не дает гражданским жителям РФ проанализировать настоящий ход войны.

"Не будет никакой "Херсонской народной республики". Не будет! Она будет освобождена в полном объеме. Максимально жестко, если это потребуется, с точки зрения безвозвратных потерь со стороны российских военных. То есть будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы в Херсонской области забыли словосочетание "российская оккупация" навсегда", – отмечает советник главы ОПУ.

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При этом он убежден, что такая же судьба ожидает и другие регионы, которые временно находятся под контролем оккупантов. "Мы должны освободить все свои территории, и мы это сделаем", – подытоживает Подоляк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские войска удерживают жителей Херсонщины в заложниках. Их не выпускают на подконтрольную Украине территорию и угрожают расстрелять автомобили, которые будут пытаться "проскочить" блокпосты.