Одноразовые пакеты в Украине запретят через несколько дней: сколько будет стоить каждый

В Украине с 10 декабря запретят распространять бесплатные одноразовые пакеты. Их цена по новым правилам будет составлять от 2 до 3 грн, это будет способствовать переходу на безопасную для экологии материалы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Еще 1 июня в Верховной Раде приняли закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". Согласно информации на сайте Верховной Рады, этот закон будет введен в действие 10 декабря 2021-го.

В статье 3 Закона определено, что распространение пластиковых пакетов осуществляется исключительно на платной основе. Потому одноразовые кульки с 10 декабря больше не смогут быть бесплатными.

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Согласно проекту постановления Кабмина "Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты", с 10 декабря пластиковый пакет "в форме рукава с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров" должен стоить:

Без ручек и боковых складок: 2 грн.

Без ручек с боковыми складками: 2,5 грн.

С ручками без боковых складок: 2,5 грн.

С ручками и боковыми складками: 3 грн.

Это минимально допустимые розничные цены, но продавец может установить их на более высоком уровне. Согласно замыслу, введение платы за пластиковые кульки должно сподвигнуть украинцев использовать их меньше и искать более экологичные альтернативы.

При этом биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты шириной до 225 миллиметров для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов будут предоставляться бесплатно до 2023 года, ведь пока в массовом производстве альтернативы для них нет.

Платить за кулечки нужно будет как в супермаркетах, так и в других точках розничной торговли. Как будут контролировать исполнение этого постановления мы уточнили у Госпродпотребслужбы, но там ответа на этот вопрос до выхода материала не предоставили.

Как сообщал OBOZREVATEL, вслед за ограничением использования пластиковых пакетов уже в ближайшее время могут ввести запрет на пластиковую одноразовую посуду. Ее нельзя будет не только производить, но и ввозить на территорию Украины.