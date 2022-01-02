"Новая услуга "Новой почты": мошенники в Украине придумали схему обмана

Мошенники придумали новую схему обмана, с помощью которой пытаются ограбить украинцев. Они предлагают гражданам в сети воспользоваться якобы новой услугой "Новой почты" – "novapay". После этого присылают ссылку на накладную с липового сайта, а как пользователь введет данные своей карты, деньги с нее сразу выводят.

"Я разместил несколько объявлений на OLX (в связи с переездом избавляюсь от хлама, скажем так), в Whatsapp пишет некая Анастасия и говорит, что готова купить товар с помощью новой услуги novapay (типо OLX-доставки, с которой все как раз ок, только, якобы, от "Новой почты")", – написал в своем Facebook 2 января блогер Вадим Фульмахт.

После этого ему отправили ссылку на накладную на сайте (фейковом) "Новой почты". Фульмахт отмечает, что сделан сайт правдоподобно, только насторожила "beautiful-pays.site" в доменном имени. То есть ссылка имела такой вид: https://novaposhta.beautiful-pays.site/pay/20450260292142. Будьте бдительны и всегда проверяйте ссылку сайта, чтобы отличить его от поддельного.

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"Разумеется, от меня, в целях безопасности, требуется ввести номер карты и т.п. Я из любопытства ввел номер пустой виртуальной карты с нулевым остатком – нет, пишут, остаток должен быть не меньше, чем сумма продажи", – добавил блогер.

Мошенники настолько проработали сайт, что на нем даже есть своя техподдержка. В комментариях пользователи рассказали о других схемах, а некоторые сообщили, что их тоже пытались обмануть с помощью такой аферы.

"У меня была такая же история, только переводит на сайт якобы OLX. Переходишь, там фото продаваемого тобой товара и окошко *Получить деньги* при нажатии на которое открывается окошко с необходимостью ввести данные карты. И тоже связь была через Whatsapp", – написала Юлия Григорян.

Ранее OBOZREVATEL выяснил:

какие схемы чаще всего мошенники используют в интернете. О способах защиты читайте здесь;

какие уловки используют телефонные мошенники. О том, как обезопасить себя, читайте тут;

как аферисты обворовывают украинцев на сайтах для знакомств. О схемах обманщиков читайте в материале.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в преддверии Нового года мошенники специально создают фальшивые сайты интернет-магазинов. После они выставляют якобы на продажу товары и указывают огромные скидки, на что часто и ведутся украинцы. После того, как граждане скидывают предоплату, псевдопродавцы моментально пропадают.