"Новая почта" ввела новую функцию – клиенты уже жалуются на мошенников

Украинцы заподозрили, что мошенники придумали новую схему с использованием приложения "Новой почты". Клиент почтового оператора пожаловался, что с его карты списали деньги за чужую посылку. Аферу предположительно провернули через новую функцию автосписания оплаты. Она позволяет заплатить за посылку безналом без использования терминала.

"Предупреждаю о наличии схемы для мошенничества через "Новую почту". Удалите привязанную карту и/или отключите функцию автосписания. Неизвестные люди указали мой номер как получателя, пришли в отделение и успешно оплатили моей привязанной картой посылку", – сообщил в Facebook клиент "Новой почты" Дмитрий Луханин.

Он заверил, что уже обратился в Киберполицию. В "Новой почте" ответили клиенту, что "обеспокоены ситуацией" и попросили предоставить подробности. В ответ на обращение OBOZREVATEL в компании пока не подтвердили и не опровергли наличие уязвимости.

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По словам пострадавшего, с помощью описанной им схемы можнооплатить за чужой счет до 100 посылок. Главное условие – стоимость каждой пересылки не должна быть очень высокой. У "Новой почты" существует лимит в 500 грн, если нужно заплатить больше, потребуется подтвердить операцию с помощью телефона.

Такую услугу "Новая почта" запустила недавно. Функция позволяет не платить через терминал в отделении. Чтобы услуга работала, в приложении "Новой почты" нужно привязать банковскую карту. При этом "кошелек" привязывается к номеру телефона.

При получении посылки клиент может попросить оператора оплату через автосписание. Кроме того, услугу автосписания можно включить по умолчанию. Тогда оплата посылок будет сразу списываться с карты, без дополнительных просьб.

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