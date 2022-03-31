"Новая почта" вернула украинцам популярную услугу: как работает во время войны

Украинский почтовый оператор "Новая почта" снова доставляет и забирает посылки курьерами. Тариф остался таким же, каким был до войны, – плюс 30 грн к тарифу доставки в отделение (для отправлений с весом до 30 кг). То есть клиенты могут получить заказ в отделении, в почтомате или по адресу.

Указать способ доставки или забора нужно при оформлении отправления. Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты". Время оформления заявок на курьерскую доставку может различаться. Это зависит от населенного пункта, уточнили в компании.

Однако курьеры в любом случае будут работать на час меньше, чем отделения. Кроме того, есть правила работы доставки в период военного положения:

в комендантский час курьеры не работают;

Видео дня

во время воздушной тревоги курьеры должны остановить работу и перейти в ближайшее укрытие;

время доставки может измениться на 1-2 суток в зависимости от оперативной ситуации.

Для того, чтобы клиенты могли ориентироваться по времени доставки, "Новая почта" начала публиковать график забора адресных отправлений для разных населенных пунктов. "Предельное время создания заявки по вызову курьера для забора груза означает, что курьер выполнит заказ в день создания заявки и заказанный временной интервал", – объяснили в "Новой почте".

Как работают отделения "Новой почты"

Во время войны некоторые отделения приостановили работу. Список работающих отделений ежедневно обновляется на сайте "Новой почты".

Чтобы найти подходящее отделение, можно воспользоваться чат-ботом . В отделениях можно отправить посылки по Украине и за границу, получить, снять наличные, оплатить мобильный, а также получить денежные переводы из-за границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международные системы денежных переводов Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo отменили комиссии за переводы в Украину. Глобальная сеть Euronet с банкоматами по всему миру тоже отменила плату за свои услуги для граждан Украины.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!