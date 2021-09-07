"Новая почта" не выдает бумажные чеки: что случилось и как получить документ

Клиенты "Новой почты" начали получать электронные чеки через приложение почтового оператора, Viber или СМС. Такие чеки получают все клиенты – вне зависимости от того, платили они карточкой или наличными, в отделении или курьеру в момент доставки.

Клиент все же может попросить распечатать бумажный чек, эту просьбу должны удовлетворить в отделении, где оплачивался товар или услуга. При этом электронный чек содержит всю информацию, предусмотренную законодательством, сообщили в "Новой почте". Новая система заработала с 3 сентября.

В случае онлайн-оплаты чек становится доступным моментально – его можно найти в приложении "Новой почты" или в личном бизнес-кабинете на сайте почтовой службы.

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Электронный чек - это цифровой аналог бумажного чека. Его чаще всего отправляют в формате изображения, pdf или веб-страницы. Он должен содержать всю информацию, которую содержит обычный фискальный чек.

В начале июля Верховная Рада приняла закон об обязательном внедрении электронных чеков в Украине при продаже техники. В конце того же месяца документ подписал президент Владимир Зеленский. При этом ранее налоговая запустила систему E-receipt.

Закон предусматривает:

возможность предоставлять эксплуатационные документы и гарантийные талоны в электронном варианте, а не в бумажном;

возможность получения бумажных чеков по требованию потребителя.

Считается, что электронные чеки позволяет государству лучше контролировать деловые отношения и бороться с теневой экономикой. Кроме того, отказ от бумажных чеков связан со стремлением к экологичности бизнес-процессов. Он позволяет не только экономить бумагу, но и избежать попадания в окружающую сразу вредных веществ, которые используются при печати фискальных чеков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в целом планирует перейти на цифровой документооборот. Это касается не только чеков, но и государственных услуг. По прогнозу главы Кабмина Дениса Шмыгаля, режим "без бумаг" заработает уже этой осенью. Государственные органы больше не смогут требовать бумажные справки, вся информация должна будет находиться в электронных реестрах.