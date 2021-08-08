Украина вскоре перейдет в режим 'без бумаг': Шмыгаль назвал сроки

Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца. Президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн.

Теперь ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что благодаря переходу в такой режим поможет увеличить количество публичных электронных услуг и минимизировать коррупционную составляющую при их получении.

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Также Шмыгаль отметил, что Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений.

К слову, ранее народные депутаты Верховной Рады Украины в целом приняли законопроект №5495, которым ввели режим "без бумаг". За проголосовали 238 нардепов. Когда закон вступит в силу, украинцы получат доступ к новым государственным онлайн-услугам.

Отметим, если раньше Минцифра могла оцифровать до 15 услуг за полгода, то теперь их количество увеличится до нескольких десятков. Сейчас украинцы могут получить более 70 онлайн-услуг.

Также депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект про онлайн-смену места регистрации. "За" проголосовал 251 нардеп. В случае принятия закона, украинцы смогут менять прописку не выходя из дома.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве цифровой трансформации показали, как выглядит COVID-сертификат на портале государственных услуг Дія. С 1 июля было запущено бета-тестирования получения этого документа.