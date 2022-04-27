Не все украинцы получили 6500 грн: в Кабмине объяснили ситуацию и приняли решение

В Украине на программу "е-Підтримка" дополнительно выделят 2 млрд грн. Из-за нехватки средств деньги до сих пор не получили те, кто подавал заявки в конце марта.

Пособие в размере 6,5 тыс. грн выделили для 3,6 млн украинцев, на что потратили более 23 млрд грн. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram. "Однако часть людей, которые подали заявки на помощь в последние дни, пока не получили свои выплаты. На заседании правительства сегодня было принято решение о выделении дополнительных 2 млрд грн", – отметил премьер.

Эти деньги позволят выплатить по 6,5 тыс. грн еще 300 тыс. украинцам. Министерство экономики перечислило не все средства, которые необходимы для предоставления помощи.

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Об этом говорится в разъяснении ПриватБанка на сайте Минфин. "Банк является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка. Министерство экономики является распорядителем государственных средств, отвечающим за начисление средств на указанные счета пользователей", – говорится в комментарии банка.

Украинцы жалуются: подали заявку на получение помощи в Дії, проблем не возникло, однако деньги до сих пор не перечислили. Подать заявку можно было до 1 апреля. Все, кто успел это сделать в первые недели работы программы, свою помощь уже получили.

Получат деньги и те украинцы, которые отправили заявку во второй половине марта. Однако банк перечислит средства на их карту, как только получит деньги из бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также стартовала программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.