Не материться и не приходить на работу – НБУ придумал новые правила для выбивателей долгов

Национальный банк Украины разработал дополнительные требования к работе коллекторских компаний. В частности, регулятор намерен запретить анонимные обращения к должникам, связываться с ними более двух раз в день, а также грубо с ними разговаривать и приходить к ним на работу.

Кроме того, НБУ хочет обязать коллекторов взаимодействовать с должниками только с использованием юридического названия своей компании, а не номера телефона, ФИО коллектора и других контактных данных. А также информировать должников об их праве прекратить взаимодействие, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Помимо этого в Нацбанке хотят запретить коллекторам пользоваться в своей работе рядом привычных им приемов. Среди прочего:

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проводить личные встречи по месту работы;

использовать автодозвон более 30 минут в сутки;

использовать грубый и повышенный тон во время общения с должником;

использовать нецензурную лексику;

использовать информацию о личных качествах должника, не имеющих отношения к задолженности;

психологически или физически давить на должника;

предавать огласке его личные данные;

вводить должников в заблуждение относительно размера, характера и правовых оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий для заемщика;

предоставлять информацию при помощи гиперссылки на веб-страницу, т.е. без ее фиксации.

Также запрещается предоставлять некорректную информацию о возможности реструктуризации задолженности, прав лица, правового статуса договора. А кроме того – допустимой периодичности взаимодействий.

В Украине уже существует "этический кодекс" поведения коллекторов. Он заработал еще весной, когда был принят соответствующий закон. Согласно нему, кредитодатели, среди прочего, должны:

соблюдать требования этического поведения и правил взаимодействия с должником;

информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности;

заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;

уведомлять Национальный банк Украины о заключении с коллекторской компанией договора;

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений;

расторгать договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний.

Украинцы, которые покупают новые SIM-карты, сталкиваются с назойливыми звонками коллекторов. Дело в том, что операторы отключают номера, которыми долго не пользовались, а затем продают их повторно. В результате новый владелец вместе с SIMкой покупает и проблемы предыдущего владельца.

Коллекторы могут годами обзванивать своих должников, заказывать автодозвоны, присылать СМС и т.д. И доказать им, что у номера сменился владелец, будет крайне сложно. Единственная возможность защитить себя: жаловаться в НБУ и полицию в том случае, если коллекторы перешли грань и начали угрожать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ПриватБанк обратился к услугам коллекторов, чтобы добиться от клиента возврата долга в 69 гривен. В итоге должнику три недели звонили с неизвестного номера с требованием вернуть деньги.