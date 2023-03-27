НБУ изменят правила: чего ждать украинцам

В Украине доля гривневых депозитов украинцев остается низкой (около 30% в депозитном портфеле банков, тогда как до полномасштабной войны в среднем было 46%). Украинцы хранят деньги на поточных счетах: средства не работают на экономику и создают дополнительные риски (если деньги начнут резко выводить из банковской системы). Чтобы исправить ситуацию, НБУ должен изменить часть правил.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Есть объективные причины. Клиенты в период полномасштабной войны боятся закрытия банков, ставки по срочным гривневым депозитам остается низкими (ниже уровня инфляции), нет уверенности, что курс гривни не продолжит существенно снижаться.

Задача: убедить украинцев хранить свои сбережения на депозитах в ситуации, когда такой депозит не покроет даже темпы обесценивания денег. Например, ПриватБанк предлагает разместить депозит на период 18 или 24 месяца под 14% годовых без возможности досрочно забрать деньги. При этом ожидаемый Нацбанком уровень инфляции в 2023-м – 18,7%. То есть полученная прибыль не позволит компенсировать рост цен и деньги в банке обесценятся.

До полномасштабной войны в условиях стабильного курса доллара украинцам было выгоднее разместить гривню на депозите, а не покупать валюту. Ставки на валютных депозитах были низкими, не было гарантий возврата средств в случае закрытия банка.

Сейчас с гарантиями гривневых депозитов ситуация обстоит иначе. Чтобы поддержать банковскую систему и успокоить клиентов, еще в апреле 2022-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которые на время военного положения и в течение трех месяцев после него гарантирует в случае закрытия банка возврата всей суммы вклада. То есть если раньше по закону Фонд гарантирования вкладов возвращал клиенту закрытого банку сумму до 200 тыс. грн, то сейчас обязан выплатить все до последней копейки.

НБУ в свою очередь планирует:

с 7 апреля ввести временные депозитные сертификаты по ставке в 25%. Банки смогут получать на этом прибыль и поэтому теоретически будут заинтересованы в том, чтобы привлекать деньги с рынка: агитировать украинцев открывать вклады;

Банки смогут получать на этом прибыль и поэтому теоретически будут заинтересованы в том, чтобы привлекать деньги с рынка: агитировать украинцев открывать вклады; с 11 мая введут льготные нормативы формирования банками обязательных резервов на срочные средства на счетах физлиц (0% для физлиц в гривне).

Украинцы, размещая свои деньги в банках, могут помочь собственной экономике. Без этого рассчитывать на возрождение полноценного кредитования не приходится.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины провел внеплановую проверку ООО "Мистер Кэш" и "СС Лоун", в результате которой решил отозвать у них лицензии. Теперь они не имеют права выдавать финансовые кредиты клиентам.

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