НБУ вводит новые правила и подталкивает украинцев открывать депозиты: что происходит и стоит ли доверять банкам

В Украине банковская система пережила самый сложный год в своей истории. Закрылось всего несколько финансовых учреждений: и в первую очередь из-за российского капитала. Несмотря на это, на рынке остается несколько глобальных проблем. В то время как сами банки недовольны количеством "плохих кредитов" (украинцы не возвращают долги), в НБУ обеспокоены тем, что объем гривневых депозитов слишком низкий.

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Задача на ближайшее время: добиться увеличения депозитной ставки так, чтобы они как минимум покрывали уровень инфляции. Паралельно с этим придется сократить темпы роста цен, которые на данный момент опередить практически невозможно.

OBOZREVATEL ознакомился с закрытыми презентациями и отчетами НБУ и пишет о главных планах на ближайшее время.

Национальный банк пытается привлечь гривневые депозиты в банки. Задача не из простых

Доля гривневых депозитов украинцев остается низкой (около 30% в депозитном портфеле банков, тогда как до полномасштабной войны в среднем было 46%). Украинцы хранят деньги на поточных счетах: средства не работают на экономику и создают дополнительные риски (если деньги начнут резко выводить из банковской системы).

Есть объективные причины. Клиенты в период полномасштабной войны боятся закрытия банков, ставки по срочным гривневым депозитам остается низкими (ниже уровня инфляции), нет уверенности, что курс гривни не продолжит существенно снижаться.

Задача: убедить украинцев хранить свои сбережения на депозитах в ситуации, когда такой депозит не покроет даже темпы обесценивания денег. Например, ПриватБанк предлагает разместить депозит на период 18 или 24 месяца под 14% годовых без возможности досрочно забрать деньги. При этом ожидаемый Нацбанком уровень инфляции в 2023-м – 18,7%. То есть полученная прибыль не позволит компенсировать рост цен и деньги в банке обесценятся.

До полномасштабной войны в условиях стабильного курса доллара украинцам было выгоднее разместить гривню на депозите, а не покупать валюту. Ставки на валютных депозитах были низкими, не было гарантий возврата средств в случае закрытия банка.

Сейчас с гарантиями гривневых депозитов ситуация обстоит иначе. Чтобы поддержать банковскую систему и успокоить клиентов, еще в апреле 2022-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которые на время военного положения и в течение трех месяцев после него гарантирует в случае закрытия банка возврата всей суммы вклада. То есть если раньше по закону Фонд гарантирования вкладов возвращал клиенту закрытого банку сумму до 200 тыс. грн, то сейчас обязан выплатить все до последней копейки.

НБУ в свою очередь планирует:

с 7 апреля ввести временные депозитные сертификаты по ставке в 25%. Банки смогут получать на этом прибыль и поэтому теоретически будут заинтересованы в том, чтобы привлекать деньги с рынка: агитировать украинцев открывать вклады;

Банки смогут получать на этом прибыль и поэтому теоретически будут заинтересованы в том, чтобы привлекать деньги с рынка: агитировать украинцев открывать вклады; с 11 мая введут льготные нормативы формирования банками обязательных резервов на срочные средства на счетах физлиц (0% для физлиц в гривне).

Украинцы, размещая свои деньги в банках, могут помочь собственной экономике. Без этого рассчитывать на возрождение полноценного кредитования не приходится.

Стабильная ситуация с инфляцией и новости по курсу

В НБУ довольны ситуацией с инфляцией: она замедляется медленнее, чем того ожидали. Достаточные валютные резервы также гарантирует стабильную ситуацию на валютном рынке. Хорошая новость: ликвидность банковской системы выросла на 26,2 млрд грн. В то же время, сохраняется проблема "плохих" кредиторов.

"Проблема: плохие кредиты и необходимость формирования резервов", – уверена исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова. За время полномасштабной войны количество кредитов, которые банкам, вероятно, не удастся вернуть, увеличилось на 8 п. п. до 38%. И эти оценки еще достаточно позитивные.

Больше трети украинцев не возвращают кредиты, а банки вместо кредитования начали активно инвестировать в ОВГЗ. В целом в банковской среде результатами работы довольны. Мол, ни одна банковская система за последние десятилетие не переживала такой масштабный удар. Украинцы же не только продолжили стабильно работать, но при этом банки продолжили зарабатывать.

Еще одна большая проблема: опасения дальнейшей девальвации гривни. Однако тут у НБУ есть сдержанный оптимизм. Объем золото-валютных резервов находится на достаточно высоком уровне, а последнее время курс доллара начал снижаться.

Уже после окончания военных действий Нацбанк вернется к плавному курсообразования (сейчас официальная стоимость валюты фиксирована). Это также предусмотрят и в меморандуме с МВФ. Вероятно, речь идет уже о 2024-м, хотя точных сроков не называют.