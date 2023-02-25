НБУ запретил давать микрокредиты двум крупным сервисам: они нарушали права украинцев

Национальный банк Украины провел внеплановую проверку ООО "Мистер Кэш" и "СС Лоун", в результате которой решил отозвать у них лицензии. Теперь они не имеют права выдавать финансовые кредиты клиентам.

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Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ. Ранее "СС Лоун" уже штрафовали за нарушение прав клиентов. При проверке обнаружили еще ряд нарушений. Теперь же НБУ принял максимальную меру наказания: забрал лицензию на кредитование. То есть теперь компании не имеют право легально выдавать кредиты.

Обе компании входят в группу СС Capital. На сайте "СС Лоун" все еще предлагают оформить микрокредит. Отметим, какие именно нарушения выявили, в НБУ не сообщают. Однако при этом отмечается, что у компаний в результате проверок "выявлены факты многочисленных нарушений требований законодательства о защите прав потребителей".

Ранее в НБУ уже обратились к украинцам с просьбой обращаться к ним с жалобами на нарушение прав. Финансовая организация обязана в договоре указать все условия кредитования, а также не имеет права вводить клиентов в заблуждение. Если вы считаете, что стали жертвой микрофинансовой организации, вы также имеете право получить бесплатную юридическую помощь.

При оформлении микрокредита необходимо:

проверить, есть ли у компании лицензия НБУ;

узнать полную процентную ставку (не за день, а за весь период кредитования);

график платежей;

размеры штрафов и условия договора.

Микрофинансовая организация обязана соблюдать закон, а также условия лицензионной деятельности. Работать без лицензии в Украине запрещено.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинец через смог взыскать с "Новой почты" 60 тыс. грн. Почтовый оператор потерял его посылку и не смог вернуть средства.

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