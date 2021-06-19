НБУ через несколько дней введет в оборот две новые монеты: как выглядят

Национальный банк с 21 июня выпустит в оборот две новые памятные монеты номиналом в 2 и 10 грн. Монеты посвящены 25-летию Конституции и Герою Украины Василию Слипаку.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Заказать их можно на сайте НБУ (онлайн), или же в отделе реализации (Киев, Контрактовая площадь, 2а).

На аверсе монеты пазл, на контурах отдельные статьи Конституции. Также размещены: позолоченный Государственный Герб (в центре), есть надписи Украина и указан номинал монеты. Год чеканки – 2021.

На реверсе монеты зеркальные силуэтные изображения, которые олицетворяют народ Украины. Это, как отмечают в НБУ, символизируют, что каждый украинец – часть одного целого, а Конституция гарантирует их права. Малый Государственный Герб и надпись "Конституция/Украина".

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Монета изготовленная тиражом 2500 монет. Художник монеты – Владислав Яровой, а скульптор – Юрий Лукьянов.

Василий Слипак – Герой Украины, оперный певец, солист Парижской национальной оперы. С 2015-го защищал Украину в войне с российским агрессором на Донбассе, погиб 26 июня 2016-го.

На аверсе разместили малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись УКРАИНА (полукругом) в центре на зеркальном фоне – портрет Василия Слипака, справа от которого: нотная строка, номинал монеты – 2 гривни, графический символ гривни, год чеканки монеты – 2021 Слева надписи: ВАСИЛИЙ СЛИПАК "МИФ" (его позывной).

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен соловей на стволе автомата, стилизованные ветви деревьев (вверху и внизу).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине монету 1992 года номиналом в 1 гривню продают за 15-30 тыс. грн (в эквиваленте до 1 тыс. евро). Особенность такой монеты – гладкий гурт.