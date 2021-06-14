В Украине монету в одну гривню продают за десятки тысяч: как выглядит особая монета

В Украине монету 1992 года номиналом в 1 гривню продают за 15-30 тыс. грн. Особенность такой монеты – гладкий гурт.

К примеру, на сайте по продаже ценных монет такую монету предлагают за 30 тыс. грн. На OLX эту же "копейку" продают за 15 тыс. грн. Дело в том, что гривня 1992-го изготовлена без надписей, насечек и рисунков на ребре. Таких монет выпустили в ограниченном количестве, поэтому сейчас они пользуются спросом у нумизматов.

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Те, кто найдет такую монету, может продать ее на специализированных сайтах. Кроме того, на специализированных форумах можно получить рекомендации и о том, какая может быть реальная стоимость.

Если на монете на ребре есть надпись "1992", ее стоимость будет ниже. 1.1 ААГ (латунь светлая), с гладким ребром стоит дороже. Шрифт плоский, размер поля штампа – 24,5-25 мм. На аверсе есть своя особенность (зуб трезубца тонкий и острый). Кант монеты узкий.

На аукционе цена монеты может достигать и более 30 тыс. грн. К примеру, на одном из аукционов после 40 ставок цена увеличилась до 31 114 грн.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины в июне 2021-го выпустил памятную монету в честь Героя Украины Василия Слипака. Всего изготовили 35 тыс. таких монет.