Нацбанк выпустит новую монету в 5 гривен с тигром: как будет выглядеть

Национальный банк Украины 9 декабря 2021-го введет в оборот памятную монету в 5 грн "Год Тигра". Она пополнит коллекции нумизматов, при этом расплатиться такой монетой нельзя.

Об этом говорится на сайте регулятора. Приобрести монету можно на сайте Нацбанка. На аверсе изображен Герб с надписью "Украина". На зеркальном фоне – 12 символов восточного календаря, в центре – часы со стрелкой, которая указывает на тигра.

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"Внизу слева надпись полукругом 5 гривен; на матовом фоне изображены стилизованные под украинскую витинанку символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева)", – говорится в описании к монете.

На реверсе – стилизованный символ восточного календаря 2022-го – тигра. Цена такой монеты до сих пор не установлена. Тираж – 30 тысяч.

Нумизматы готовы платить десятки тысяч гривен не только за те монеты, которые невозможно встретить, но и за деньги из оборота. Например, редкую монету можно получить в супермаркете вместе со сдачей.

Редкими считаются: экспериментальные монеты (например, номиналом в 15 копеек), старые копейки и те, которые произведены с дефектом. Особым спросом пользуются копейки с разными реверсами и аверсами (поворот на 180 градусов, ошибки и т.д).

На аукционах также продают и монеты времен СССР. Их цена может достигать 200 тыс. грн. Те, у кого есть старые или редкие монеты, могут получить консультацию по цене на форумах специализированных аукционов.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке;