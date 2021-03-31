Нардеп потратил миллионы на часы и носит их в Раду: в декларации элитная одежда и миллиарды в биткоинах

Народный депутат от партии "За майбутнє" Анатолий Урбанский, который пришел в Верховную Раду с часами за 750 тыс. грн, внес в свою декларацию ювелирные изделия, аксессуары и дорогую одежду на миллионы гривен. Только на часы депутат по приблизительным оценкам потратил около 116 тыс. долларов (3,2 млн грн в эквиваленте).

Согласно опубликованной НАПК декларации Урбанского, семья депутата владеет часами Maurice Lacroix, Breguet, Rolex, Jaeger-LeCoultre и др. OBOZREVATEL проанализировал приблизительную стоимость аксессуаров.

Maurice Lacroix женские, сталь, диаманты, перламутр – 6,6 тыс. долларов

Girard-Perregaux женские, сталь, диаманты, сапфировое стекло, перламутр – 20 тыс. долларов

Breguet женские, золото, диаманты, сапфировое стекло, перламутр – 6,3 тыс. долларов

Breguet мужские, розовое золото, сапфировое стекло – 21 тыс. долларов

Rolex мужские, золото, сапфировое стекло – 20,5 тыс. долларов

Patek Philippe мужские, розовое золото, сапфировое стекло – 13 тыс. долларов

Jaeger-LeCoultre мужские, розовое золото – 13,5 тыс. долларов

Girard-Perregaux розовое золото, сапфировое стекло – 28 тыс. долларов

Супруга депутата владеет ювелирными изделиями, общая стоимость которых составляет несколько миллионов гривен. Среди них:

Chaumet – сережки, белое золото, керамика, родий, сапфиры

Chaumet – кольцо, белое золото, диаманты

Boucheron – кольцо, белое золото, рубины, сапфиры

Boucheron – сережки, затемненное белое золото, цафориты, сапфир разноцветный

Damiani – кольцо

Damiani – серьги из белого золота

Cartier – браслет супруги из розового золота

Bvlgari – кольцо, розовое золото с диамантами

В собственности политика также: картины Михаила Тодорова "Ланжерон", "Крымский пейзаж", картина Ломыкина (пейзаж), Строгонова "Желтый ветер", Гапчинской "Хозяйка Одесской галереи" и "Картежники"

Еще в августе 2017-го нардеп купил биткоины на 754 млн грн, курс вырос с того момента в 9 раз и сейчас депутат якобы владеет криптовалютой на 6,8 мрд грн.

За прошлый год супруга депутата задекларировала доход в 2 млн грн от компании "Ривертранс". Еще 600 тыс. она заработала предпринимательской деятельностью. Зарплата самого нардепа составила всего лишь 452 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL: