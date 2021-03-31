Нардеп потратил миллионы на часы и носит их в Раду: в декларации элитная одежда и миллиарды в биткоинах
Народный депутат от партии "За майбутнє" Анатолий Урбанский, который пришел в Верховную Раду с часами за 750 тыс. грн, внес в свою декларацию ювелирные изделия, аксессуары и дорогую одежду на миллионы гривен. Только на часы депутат по приблизительным оценкам потратил около 116 тыс. долларов (3,2 млн грн в эквиваленте).
Согласно опубликованной НАПК декларации Урбанского, семья депутата владеет часами Maurice Lacroix, Breguet, Rolex, Jaeger-LeCoultre и др. OBOZREVATEL проанализировал приблизительную стоимость аксессуаров.
Maurice Lacroix женские, сталь, диаманты, перламутр – 6,6 тыс. долларов
Girard-Perregaux женские, сталь, диаманты, сапфировое стекло, перламутр – 20 тыс. долларов
Breguet женские, золото, диаманты, сапфировое стекло, перламутр – 6,3 тыс. долларов
Breguet мужские, розовое золото, сапфировое стекло – 21 тыс. долларов
Rolex мужские, золото, сапфировое стекло – 20,5 тыс. долларов
Patek Philippe мужские, розовое золото, сапфировое стекло – 13 тыс. долларов
Jaeger-LeCoultre мужские, розовое золото – 13,5 тыс. долларов
Girard-Perregaux розовое золото, сапфировое стекло – 28 тыс. долларов
Супруга депутата владеет ювелирными изделиями, общая стоимость которых составляет несколько миллионов гривен. Среди них:
Chaumet – сережки, белое золото, керамика, родий, сапфиры
Chaumet – кольцо, белое золото, диаманты
Boucheron – кольцо, белое золото, рубины, сапфиры
Boucheron – сережки, затемненное белое золото, цафориты, сапфир разноцветный
Damiani – кольцо
Damiani – серьги из белого золота
Cartier – браслет супруги из розового золота
Bvlgari – кольцо, розовое золото с диамантами
В собственности политика также: картины Михаила Тодорова "Ланжерон", "Крымский пейзаж", картина Ломыкина (пейзаж), Строгонова "Желтый ветер", Гапчинской "Хозяйка Одесской галереи" и "Картежники"
Еще в августе 2017-го нардеп купил биткоины на 754 млн грн, курс вырос с того момента в 9 раз и сейчас депутат якобы владеет криптовалютой на 6,8 мрд грн.
За прошлый год супруга депутата задекларировала доход в 2 млн грн от компании "Ривертранс". Еще 600 тыс. она заработала предпринимательской деятельностью. Зарплата самого нардепа составила всего лишь 452 тыс. грн.
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