На спесчет для поддержки ВСУ пришло больше 7,8 млрд грн: в НБУ рассказали, куда перечисляли средства

На спецсчет, который открыл НБУ для поддержки Вооруженных сил Украины, по состоянию на 4 марта перечислели уже более 7,8 млрд грн. Причем больше 765 млн грн поступило из-за границе в иностранной валюте (доллары, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары).

Из этих денег Нацбанк уже перечислил на нужды армии более 5,4 млрд грн, сообщил в Facebook член совета Национального банка Василий Горбаль. В частности:

на нужды Нацгвардии Украины – 450 млн грн (26 февраля);

на нужды Нацполиции – 850 млн грн (28 февраля – 150 млн грн; 3 марта – 700 млн грн);

на нужды Минобороны – 3,7 млрд грн (28 февраля – 182,3 млн грн; 1 марта – 675 млн грн; 1 марта – 168 млн грн; 2 марта – 1,9 млрд грн; 4 марта – 677 млн ​​грн);

на нужды Государственной пограничной службы – 420 млн грн (3 марта).

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Отмечается, что остаток средств на спецсчете составляет 2,4 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ) 4 марта одобрили немедленную финподдержку Украины в размере 668 млн евро. Руководство решительным образом осудило жестокое и незаконное вторжение России в наше государство.