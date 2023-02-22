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На сдачу можно получить украинские копейки, которые стоят тысячи гривен: как они выглядят

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
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На сдачу можно получить украинские копейки, которые стоят тысячи гривен

Украинцы могут получить на сдачу монеты, за которые нумизматы готовы заплатить большие деньги. Ведь они являются коллекционными и многие хотят их заполучить.

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Такими, в частности, являются 10-копеечные монеты. По информации специалистов ресурса "Монеты-ягодки":

  • за монету в 10 копеек 1994 года разновидности 2БАм можно выручить от 3 000 грн до 4 000 грн;
За монету в 10 копеек 1994 года разновидности 2БАм можно выручить от 3 000 грн до 4 000 грн
  • за более 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм;
Почем можно продать 10 копеек 2001 года
  • от 8 000 грн до 10 000 грн на аукционах готовы платить за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк.
Сколько заплатят за 10 копеек 1992 года

А вот 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно, по данным специалистов, продать за куда большие деньги. Коллекционеры готовы за них отдать от 4 000 грн до 6 000 грн. Эту монету отличают:

  • средний зуб трезуба – он толстый;
  • рисунок – 17,7 мм;
  • гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;
  • гурт – гладкий.
За 50 копеек 1992 года готовы отдать от 4 000 грн до 6 000 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую памятную монету, посвященную 25-летию независимости продают за 299 999 грн (более 8 тыс. долларов). Она изготовлена из золота и имеет номинал в 250 грн.

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