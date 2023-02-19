Уникальную украинскую монету продают за 300 тис. грн: какой номинал

Украинскую памятную монету, посвященную 25-летию независимости продают за 299 999 грн (более 8 тыс. долларов). Она изготовлена из золота и имеет номинал в 250 грн.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. В комплекте с монетой идут:

футляр;

сертификат.

Автор объявления сообщает, что состояние монеты – банковское. Реставрации она не подвергалась, дефектов не имеет.

"25 лет независимости, золото. Банковское состояние", – говорится в объявлении.

Что известно о монете

Как рассказывают в НБУ, посвященная 25-летию независимости Украины монета была выпущена в 2016 году. Тираж составил всего 400 единиц.

Масса драгоценного металла в чистоте – 62,2 грамма. Гурт гладкий с углубленной надписью.

"Посвященная восстановлению украинской государственности в новейший период истории. Акт провозглашения независимости Украины, принятый Верховной Радой Украины 24 августа 1991 года, стал для народа Украины судьбоносным историческим документом, отразившим вековые стремления украинцев к созданию самостоятельной, соборной, суверенной и демократической Украины", – говорится в описании.

Что изображено на золотой монете

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещена на матовом фоне надпись "Украина". А также:

номинал;

на зеркальном фоне, в кругу из стилизованного растительного орнамента, малый Государственный Герб Украины;

год чеканки монеты.

На реверсе монеты (обратной стороне) на фоне стилизованного букета изображена карта Украины с сине-желтым флагом. А кроме того, надписи:

25 лет (над картой);

независимости Украины (на карте).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также продают монету "Воин Азовстали", выпущенную полинезийским государством Ниуэ в честь защитников Мариуполя. Цена – 360 тыс. грн (около 10 тыс. долларов).

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