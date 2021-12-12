Ценники могут не совпадать: украинцев предупредили о массовых обсчетах на кассах супермаркетов

В последние дни декабря и в первых числах января в супермаркетах возможен массовый обсчет на кассах. Это связано с тем, что персонал магазинов зачастую так празднует Новый год, что забывает менять ценники с акционных на обычные.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. "Во многих супермаркетах персонал начинает капитально пьянствовать за три дня до Нового года, там начинается просто дурдом", – заявил он.

По словам эксперта, в предновогодние дни и сразу после Нового года продажи в супермаркетах стремительно растут. Оборот может увеличиться в три-четыре раза по сравнению с обычным объемом.

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Зачастую в супермаркетах проходят предпраздничные акции, товары продают с большими скидками, но из-за большой нагрузки на сотрудников и за счет человеческого фактора часто бывает так, что после окончания акций ценники в торговом зале остаются прежними.

"Ценники в магазине никто не обновляет. Нужно быть готовым к тому, что ценники могут не совпасть с ценой, которую пробивают на кассе. Они остаются со старыми акциями", – предупредил Несмиянов.

"В таком случае нужно звать администратора, сообщать, что такая история, пусть возвращают разницу. Не хотят – пусть вызывают полицию по факту обсчета на кассе", – порекомендовал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее эксперты предупредили, что накануне Нового года могут подорожать продукты, которые традиционно покупают для новогодних застолий. Причина – повышенный спрос на них.