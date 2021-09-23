"Укрзалізниця" изменила график поездов: на месте провала желдороги снова случилось ЧП

Поезд № 118/117 Чернигов-Черновцы вновь изменил расписание – 23 сентября его прибытие на конечную задерживается на два часа. Ориентировочно поезд приедет в Черновцы в 10:15. Причина – на месте прошлого провала под железной дорогой на перегоне Новоселица-Мамалыга в Черновицкой области повторно просел грунт.

Поезд № 118/117 отправили объезд, через Тернополь и Залищики. При этом остановок на этих станциях поезд делать не будет, сообщила пресс-служба "Укрзалізниці". Ликвидацией последствий провала занимаются не только железнодорожники но и сотрудники МЧС.

"До стабилизации ситуации с состоянием земельного полотна отправка рейса из обеих конечных станций (Чернигов и Черновцы. – Ред.) будет происходить по расписанию. Но из-за объезда время поезда в пути увеличится ориентировочно на два часа", – предупредили в "Укрзалізниці".

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Напомним, 19 сентября на перегоне Новоселица-Мамалыка образовалась 6-метровая яма. Изначально в "Укрзалізниці" заявляли, что ремонт полотна займет 10 часов. В итоге работы завершились только 21 сентября. Тогда участок оставили под круглосуточным наблюдением и, как теперь очевидно, не зря.

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