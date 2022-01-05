На ипотеку и кредиты надежд нет: 55% покупателей жилья в Украине будут брать его за уже имеющиеся деньги

В 2022 году более 55% покупателей жилья на первичном рынке Украины рассчитывают приобрести квартиры за имеющиеся деньги. При этом только 10% готовы "обзавестись" квартирой с помощью ипотеки.

Об этом рассказали OBOZREVATEL эксперты группы компаний Concept Group. По их словам, в 2022 году подавляющее большинство покупателей жилья будут брать его за уже имеющиеся средства:

собственные накопления;

или с помощью продажи старого жилья и покупки нового с доплатой.

При этом доплата будет сравнительно небольшой. По прогнозам, она не будет превышать 30-40% от стоимости нового жилья.

Кроме того, 35% инвесторов планируют воспользоваться программами рассрочки от девелоперов. Еще 10% готовы купить квартиру с помощью ипотечных программ.

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Покупать недвижимость будут молодые

Эксперты отмечают, что около 60% потенциальных покупателей недвижимости уже имеют собственное жилье. А покупка нового для них является желанием улучшить имеющиеся условия.

Следовательно, они будут ориентировать на объекты, предлагающие соответствующие условия. В частности, технологичные, продуманные проекты с высоким бытовым комфортом и природной средой.

При этом подавляющее большинство покупателей будут молодыми. По словам основателя и управляющего партнера Concept Group Михаила Подвысоцкого, 80-85% покупателей первичного жилья будет относиться к возрастной категории от 25 до 45 лет. И только около 10-15% будут в возрасте от 45 до 60 лет.

Профессии покупателей

Главными покупателями недвижимости на первичном рынке станут работники IT-индустрии. По прогнозам экспертов, их "доля" среди общего числа новых собственников жилья составит более 40%.

Второй по численности группой станут менеджеры среднего и высшего звена секторов ритейла и логистики. Ожидается, что они составят 30% от общего числа инвесторов.

Еще 20% покупателей будут относиться к творческим профессиям: дизайнеры, креативные директора, маркетологи и т.п. А свыше 10% составят экспаты (иностранцы, работающие в Украине и граждане Украины, длительное время работающие за границей), а также люди старшего возраста с устоявшейся жизнью и привычками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по прогнозам экспертов, в 2022 году при благоприятных экономических условиях и существенном росте спроса стоимость жилья на первичном рынке может возрасти на 10-15%. При этом наибольшие ценовые колебания возможны с апреля по июнь и с октября по декабрь включительно.