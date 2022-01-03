Снимают квартиры с продажи: что происходит на рынке недвижимости и чего ждать украинцам в 2022 году

В Украине в конце 2021 года активность на рынке недвижимости пошла на спад – существенно уменьшились и спрос, и предложение. А некоторые эксперты даже отмечают, что часть продавцов начали снимать свое жилье с продажи.

Почему замер рынок недвижимости и чего от него ждать в 2022-м, узнавал OBOZREVATEL.

В первой половине 2021-го рынок недвижимости находился на пике: рос и спрос, и предложение, и цены на жилье. Но вот к осени ситуация отчасти ухудшилась. По словам консультанта по недвижимости Ивана Кудояра, октябрь-ноябрь этого года прошли "глухо". Падение активности сделок было на 20-30%, а где-то даже на 40%. Это было связано с накалом в отношениях с Россией, а также переходом многих регионов в "красную" карантинную зону с соответствующими ограничениями. Декабрь же наоборот вначале был активный.

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"Первые 3 недели месяца люди хотели быстрее решить вопросы, но в последнюю неделю перед праздниками все затихло. – рассказывает эксперт. – В канун Нового года участники рынка ведут себя по-разному. Кто-то пытается побыстрее закрыть сделки, но большинство, которое в раздумьях, уже уходит в праздники. Они не принимают решения в этот период. Потому продавцы действительно снимают с продажи объекты, много такого есть. А смысл продавать, показывать, если никто не ходит?"

В свою очередь эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости отмечают, что, в последние 2 месяца предложение на вторичном рынке все-таки выросло. По их информации, по меньшей мере на 20-25%. Значительно выросла и средняя цена на квартиры: за октябрь-ноябрь рост составляет в среднем 10%. В то же время, в последнее время эксперты начали фиксировать падение спроса. По данным Ассоциации, в декабре он упал на 20%. Можно констатировать, что предложение сейчас превышает платежеспособный спрос и это также может быть причиной "затишья" на рынке недвижимости.

Что касается первичного рынка, то основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий отмечает, что там спрос и предложение к концу 2021-го достаточно сбалансированы.

Как рассказывает Кудояр, в период новогодних праздников рынок жилья всегда малоактивный. "Активность возобновляется, когда 7-го января, когда 11-го. Но в любом случае после 10-го активность пойдет полным ходом", – отметил консультант.

В то же время Подвысоцкий добавляет, что на первичном рынке жилья существенный рост спроса стоит ожидать к весне. "Однако интерес покупателей будет сосредоточен преимущественно на объектах классов комфорт и комфорт+", – подчеркнул девелопер.

Эксперты ожидают некого роста рынка недвижимости: и по части спроса, и предложения. Что касается цен, по словам Кудояра, не будет такого всплеска, как весной-летом прошлого года, когда недвижимость "подскочила" на 30-40%.

"Думаю, если не будет никаких страшных вещей происходить со страной, стоимость жилья будет расти на 5-10% в год", – подытожил Кудояр.

Если рассмотреть отдельно первичный рынок, там, по словам Подвысоцкого, интерес покупателей также будет расти. Эксперт рассказывает, что 2022 году более 60-65% спроса на первичном рынке будет сосредоточено на 1,2-комнатных квартирах площадью до 60 м2 именно в объектах классов комфорт и комфорт+. Правда, стоимость жилья в новостройках может подрасти чуть больше, чем в среднем по рынку.

"При благоприятных экономических условиях и существенном росте спроса стоимость жилья на первичном рынке может возрасти на 10-15%. – прогнозирует Подвысоцкий. – При этом наибольшие ценовые колебания возможны с апреля по июнь и с октября по декабрь включительно. Ценовая ситуация на первичном рынке также будет зависеть от темпов развития ипотечного кредитования и эффективности законодательных изменений в сфере градостроительства, которые должны гарантировать покупателям безопасное приобретение жилья".

В целом, затишье на рынке недвижимости – временное, и вскоре после праздников он снова оживится. По данным экспертов, немалая доля покупателей на рынке сейчас – молодые люди. Им не так присущ страх серьезных покупок в канун кризисных периодов, ведь многие не помнят кризиса 2008-2009 годов. Потому, нависшие угрозы их не останавливают. Если наша страна не будет переживать серьезных потрясений, 2022-й на рынке недвижимости пройдет стабильно с небольшим ростом.