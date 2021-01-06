МВФ озвучил новые условия для Украины: на что придется пойти

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
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На каких условиях Украина получит МВФ

Украина, чтобы получить новый транш МВФ, должна выполнить ряд уже взятых на себя обязательств. Переговоры об этом уже начались в онлайн-формате. Среди условий нового кредита – снижение дефицита бюджета страны и борьба с коррупцией.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Среди главных проблем – чересчур раздутый дефицит бюджета-2021 (5,5% от ВВП). Документ попал в парламент тогда, когда его просто нельзя было не проголосовать, ведь начало нового бюджетного года без принятого бюджета грозило усугублением текущих проблем. Но и у экспертов, и у самих депутатов к законопроекту было много вопросов. Бывший и.о. министра экономики Павел Кухта предполагает, что его могут начать пересматривать уже в январе, в том числе и по настоятельной просьбе МВФ.

Вторая проблема – борьба с коррупцией. В МВФ считают, что последнее решение Конституционного суда и все движения вокруг НАБУ также нарушают рамку сотрудничества. Но в этом вопросе украинская власть уже пошла навстречу: в парламенте принимают законы на смену тем, которые были отменены, а глава НАБУ пока остается на своей должности.

Из невыполненных рамочных условий есть еще судебная реформа, которая ранее была запланирована на эту осень, но пропала с повестки дня. Кадровые перестановки в НБУ тоже могут стать камнем преткновения, ведь для МВФ, как и для всех, кто финансирует Украину, независимость регулятора от власти – это первоочередной вопрос.

Также среди проблемных моментов экономист Алексей Кущ выделяет рассмотрение в Раде законопроекта о локализации выпуска промышленной продукции под госзакупки.

Несмотря на все разногласия, эксперты уверены: украинскому правительству удастся достичь договоренностей с Фондом, а деньги мы получим уже к марту.

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