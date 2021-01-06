МВФ озвучив нові умови для України: на що доведеться піти

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Особисті фінанси
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На яких умовах Україна отримає МВФ

Україна, щоб отримати новий транш МВФ, повинна виконати низку раніше взятих на себе зобов'язань. Переговори про це вже почалися в онлайн-форматі. Серед умов нового кредиту – зниження дефіциту бюджету країни й боротьба з корупцією.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Серед головних проблем – занадто роздутий дефіцит бюджету-2021 (5,5% від ВВП). Документ потрапив до парламенту тоді, коли його просто не можна було не проголосувати, адже початок нового бюджетного року без ухваленого бюджету загрожував поглибленням поточних проблем. Але і в експертів, і в самих депутатів до законопроєкту було багато запитань. Колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта припускає, що його можуть почати переглядати вже в січні, зокрема, через наполегливе прохання МВФ.

Інша проблема – боротьба з корупцією. У МВФ вважають, що останнє рішення Конституційного суду і всі рухи навколо НАБУ також порушують межу співпраці. Але щодо цього питання українська влада вже пішла назустріч: у парламенті ухвалюють закони на заміну тим, які було скасовано, а голова НАБУ поки залишається на своїй посаді.

З невиконаних рамкових умов є ще судова реформа, яка раніше була запланована на цю осінь, але зникла з порядку денного. Кадрові перестановки в НБУ теж можуть стати каменем спотикання, адже для МВФ, як і для всіх, хто фінансує Україну, незалежність регулятора від влади – це першорядне питання.

Також серед проблемних моментів економіст Олексій Кущ виділяє розгляд у Раді законопроєкту про локалізацію випуску промислової продукції під держзакупівлі.

Попри всі розбіжності, експерти впевнені: українському уряду вдасться досягти домовленостей із Фондом, а гроші ми отримаємо вже до березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

  • Також у Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір спрямувати на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.

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