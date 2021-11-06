Можно заработать больше, чем на депозите: куда украинцам лучше вкладывать деньги

В Украине, несмотря на отсутствие фондового рынка, для физических лиц есть как минимум пять надежных источников инвестиций средств. При этом некоторые из них позволяют заработать больше, чем на банковском депозите.

Об этом говорится в материале UBR. Для простых украинцев есть пять вариантов относительно надежных инвестиций: недвижимость, драгоценные металлы, акции, депозиты, облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Отметим, если отнести деньги в банк, то в случае его закрытия государство гарантирует возврат суммы, которая не превышает 200 тыс. грн. А вот в случае ОВГЗ обещают вернуть всю сумму. Кроме того, в банке можно получить 6-12% дохода с вклада, а с ОВГЗ – 10-12,75%.

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"Выбирая, куда инвестировать деньги, необходимо помнить об уплате налогов с запланированной прибыли. Для тех же депозитных вкладов сборы достигают 19,5%. Соответственно, если вкладчик положил на счет 100 тыс. грн. под 10%, то через год получит не 10 тыс. грн. дохода, а 8,5 тыс. грн", – говорится в материале.

С дохода ОВГЗ платить налог не нужно. Покупая недвижимость в целях инвестиции, выгоднее приобретать (инвестировать) жилье в недостроенном доме, однако тогда есть риски, что многоэтажку так и не возведут.

Также стоит учитывать, что лучший вариант - разделять риски. То есть не вкладывать все свои деньги в один способ заработка. Также можно обратиться к инвестиционным фондам, которые помогут продумать, куда и как вложить средства.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

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