Можно будет различить: в Украине изменят дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны

Национальный банк Украины изменит дизайн монет в 1 и 2 гривни. Причина – массовые жалобы украинцев на неаозможность их различить. Однако когда именно новый дизайн будет представлен, а монеты – пущены в оборорт, в регуляторе не уточнили.

"Мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования. Прежде всего, для людей с недостатками зрения и пожилых людей", – сообщил во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале НБУ, заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан.

Также он обратил внимание на то, что в ближайшее время НБУ не планирует вводить банкноты или монеты нового номинала с целью оптимизации банкнотно-монетного ряда. Объяснение этому:

Видео дня

отсутствие экономической целесообразности;

возможное возникновение путаницы при расчетах.

"Мы исходим из экономической целесообразности и удобства украинцев для расчетов. Когда появляется "зоопарк" купюр, с этим надо что-то делать, потому что не помнишь, какая настоящая, а какая – нет", – объяснил Шабан.

В Украине граждане порой обнаруживают в кошельках фальшивки. Чаще всего подделывают купюры в 200 грн 2007 года выпуска. Реже всего в стране подделывают банкноты номиналом в 100 грн и меньше, потому что это невыгодно злоумышленникам.

Проверить подлинность купюры можно несколькими способами. В НБУ выделяют три:

проверить на ощупь. Банкнотная бумага тактильно отличается от обычной, а также имеет иную рельефность изображения с лицевой стороны;

посмотреть на банкноту на свет. Проверьте водяные знаки, микротекст-ленты (например, для 200 гривен на защитной ленте должны быть видны надпись "200 грн", малый Государственный Герб и подчеркнутое обозначения номинала "200") и сквозные защитные элементы;

изменить угол наклона купюры. Номинал банкноты в левом нижнем углу, который напечатан оптически переменной краской, меняет цвет. В случае 200 гривен – с малиново-фиолетового на оливково-зеленый.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Приобрести ее можно в Нацбанке.