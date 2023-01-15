Украинцам могут не вернуть деньги, которые украли с карты мошенники: юрист назвал условие

Украинцам, с чьих банковских карт загадочно исчезли деньги, могут вполне законно не возвращать утерянные средства. Банки имеют на это право, если во время проведения сомнительной транзакции использовалась проверка 3D-Secure, то есть вводился проверочный код.

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Об этом рассказал юрист "Громадського простору" Юрий Филенко. "Важно, осуществлялись ли платежи с использованием дополнительного шага проверки подлинности 3D-Secure... Если оплаты проходили с использованием этой технологии, обжаловать их и возместить практически невозможно", – предупредил специалист.

Речь идет о вводе пароля, который приходит на финансовый номер мобильный номер телефона для подтверждения перевода средств. То есть, если мошенники получили доступ к карточке жертвы, предварительно украв ее мобильный номер, вернуть деньги вряд ли получится.

При этом юрист уверен: если платеж проходил без подтверждения из СМС, деньги можно вернуть. После заявления от пострадавшего банк может обжаловать сомнительную операцию через платежную систему. Правда, на проведение всех процедур дается довольно длительный срок – до 120 дней.

По словам специалиста, проблема с непонятным списанием средств с карты может возникать не только из-за мошенников. Без ведома владельца картой может воспользоваться кто-то из близкого окружения.

Также изредка фиксировались случаи, когда нарушителями оказывались сотрудники банка (их довольно легко вычислить). Что именно стало причиной списаний с карты, может узнать только банк.

А если финучреждение отказалось разбираться в ситуации, клиент имеет право отправить жалобу в Национальный банк, отметил юрист. В таком случае НБУ может назначить проверку.

"Нужно обращаться в письменном виде. Лучше написать [жалобу] самостоятельно, описав все детали. Если записывать жалобу на горячей линии, рассказ будет изложен в очень короткой форме", – дал совет Филенко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 1,4 раза участились случаи мошенничества и при этом появились и новые схемы обмана. Мошенники обещают выплаты, собирают деньги якобы на благотворительность и притворяются продавцами.

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