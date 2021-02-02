Мошенники в Украине украли тысячи гривен у онкобольной, которая собирала деньги на лечение

В Украине телефонные мошенники обманом заставили онкобольную жительницу Житомира Светлану Бондарчук перевести на чужой счет 8000 гривен. Во время разговора ей показалось, что она узнала голос знакомого.

Об этом OBOZREVATEL рассказала сама пострадавшая . "У меня была тяжелая форма рака легких – опухоль лимфома. Весь город собирал средства на лечение, я была вынуждена бросить работу парикмахером после услышанного диагноза", – вспоминает девушка.

Светлане позвонил мужчина, ей показалось, что голос собеседника знаком. "Показалось, что я узнала голос соседа Александра. Он муж сестры моего супруга. Я переспросила и он сказал, что да, он и есть Саша", – вспоминает девушка. Девушка отправилась к банкомату и перевела 4000 грн. Тогда мошенник позвонил еще раз, сказал, что обстоятельства изменились и теперь нужно перевести еще 4000 грн.

Вечером она встретилась с Александром и до последнего думала, что он, как и обещал, вернет деньги. Однако позже оказалось, что разговаривала она с мошенником.

Светлана Бондарчук говорит, что обратилась в полицию. Карточка принадлежала студенту, который ее потерял год назад, а на камерах наблюдения не видно лица злоумышленника, который ее забрал. "Схема понятна, таких обращений поступает более тысячи в год", – сообщили ей в полиции. С момента происшествия прошло несколько месяцев, однако деньги вернуть так и не удалось, поясняет девушка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи воровства аккаунтов в социальных сетях. После мошенники используют их для того, чтобы от чужого имени просить долги или шантажировать жертвы раскрытием личной информации.