Мошенники собирают миллионы с украинцев: как работает схема во время войны

В Украине мошенники используют новые схемы. В период войны они объявляют сборы якобы на помощь военным, реабилитацию пострадавших от военных действий и даже приюты для животных. Однако в результате все собранные средства забирают себе.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Пострадавшие украинцы создали группу в Facebook, в которой собирают мошеннические объявления: таких сотни. Злоумышленники используют любой повод: якобы собирают деньги на приют для животных в Херсоне, "помогают" спасти умирающего ребенка, собирают деньги на реабилитацию для бойцов.

На один номер карты при этом могут сразу собирать средства якобы и на приют, и на бойца, и на ребенка. Объявления размещают с разных аккаунтов в разные группы в соцсетях. Предварительно уже заполненные и давно открытые аккаунты скупают по дешевке (OBOZREVATEL подробно писал об этом здесь).

Перед тем, как пожертвовать кому-либо средства, убедитесь, что деньги будут использованы по назначению. На страницах приютов, родственников тех, кто нуждается в помощи, есть реквизиты для сбора средств. При этом, если у вас есть возможность помочь ВСУ, можно использовать как открытый счет НБУ, крупные и хорошо известные благотворительные фонды, так и помочь кому-либо из своего окружения: тем, кто собирает помощь на технику или обмундирования для своих родственников, коллег и их сослуживцев.

Отметим, ранее OBOZREVATEL писал о том, как мошенники продают якобы дешевые телефоны и предлагают воспользоваться услугами OLX Доставки (посылку можно осмотреть на почте, и в случае отказа деньги вернут). Однако в результате злоумышленники отправляют данные о посылке своим соучастникам, которые вместо клиента соглашаются забрать товар и заявляют, что претензий к нему нет.

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