Мошенники "снимают порчу" с золотых изделий украинцев за деньги: как действует схема аферистов

В Украине мошенники воруют золотые изделия гражданок под предлогом "снятия порчи" с них. В Хмельницком женщина отправила по почте в другой город все свои украшения, но назад уже не получила.

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Жительница Хмельницкого наткнулась на информацию о якобы "снятии порчи" с золота в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Хмельницкой области 7 февраля.

Для этого все украшения, якобы аккумулирующие негатив, нужно было отправить по почте в другой город. Там, по легенде, они должны были пройти обряд очищения в одном из монастырей.

Хмельничанка выполнила все указания мошенников и отправила им золото. После того как украшения забрали, связь с собеседниками оборвалась.

"По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полицейские призывают граждан к бдительности и советуют не доверять разным "специалистам", которые предлагают услуги гадания, "снятия порчи" и т. п. Чрезмерная доверчивость – ваш первый враг!" – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли способ воспользоваться проблемами со связью у украинцев. Злоумышленники представляются жертвам рабочими компаний-операторов и просят назвать отправленный на телефон код.

Когда человек этот код называет, мошенники получают доступ к личному кабинету на сайте оператора. После этого они могут воспользоваться функцией перевыпуска SIM-карты, рассказала OBOZREVATEL Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежной системы ЕМА.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине активизировались онлайн-мошенники, которые используют разные схемы, чтобы завладеть персональными данными граждан. Чаще всего в своих схемах злоумышленники используют телефон.

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