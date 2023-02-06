Мошенники воруют деньги с карт украинцев, пользуясь проблемами со связью: как работает схема

Мошенники нашли способ воспользоваться проблемами со связью у украинцев. Злоумышленники представляются жертвам рабочими компаний-операторов и просят назвать отправленный на телефон код.

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При этом, когда человек этот код называет, мошенники получают доступ к личному кабинету на сайте оператора. После этого они могут воспользоваться функцией перевыпуска SIM-карты, рассказала OBOZREVATEL Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежной системы ЕМА.

"Идея в том, чтобы заставить человека продиктовать тот код, который он получил от оператора в SMS или сообщении на мессенджере. А если человек дает этот код, значит происходила регистрация в кабинете мобильного оператора и для подтверждения входа или регистрации нужен код, который отправляют на устройство. Когда человек этот код разглашает, злоумышленник вводит его и получает доступ в кабинет. Раньше была возможность в личных кабинетах, вероятно, она и сейчас есть, если это неконтрактный абонент, перевыпуска SIM-карты. То есть для удобства клиентов сделано, чтобы в случае потери карты можно было удаленно сделать", – сказала экспертка.

Дело в том, что потом человек, являющийся настоящим владельцем номера, не имеет доступа к своей SIM-карте, а злоумышленники имеют. И все подтверждения в интернет-банкинге начинают поступать на устройство уже злоумышленника. В свою очередь, настоящий владелец карты не видит информации и не знает, что происходит.

"Он (владелец SIM-карты. – Ред.) просто может подумать, что у него проблемы со связью, ибо сейчас никого это не удивит, у нас постоянно проблемы с этим. Это такая многошаговая схема для того, чтобы на себя, на злоумышленника, перевести получение подтверждения для входа. Тогда уже можно заходить в онлайн-банкинг и проводить какие-то операции там, восстанавливать пароли и др. Даже если мошенники не знают пароли от онлайн-банкинга, но знают какие-то данные, например, номер телефона, то по этим данным могут восстановить пароль для входа", – отметила Данильченко.

Эта схема очень опасна, добавила эксперт. Дело в том, что если человек теряет доступ к своему номеру и в результате к онлайн-банкингу, то мошенники могут не только снять средства, которые были на той карте, а также увеличить размер кридитной линии, убрать все ограничения для снятия и т.п.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева сообщили о подозрении организатору мошеннической схемы, от которой пострадали около 80 человек. Злоумышленники собирали деньги якобы для лечения больных детей и приобретения амуниции для военных ВСУ.

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